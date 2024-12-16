Fenerbahçe'den üç isim için sakatlık açıklaması: Sahadan ne kadar uzak kalacaklar?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:32

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:51

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama, Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Oğuz Aydın'ın ise sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

LIVAKOVIC, BECAO VE OĞUZ AYDIN KAÇ HAFTA YOK?

Rodrigo Becao sezonu kapatırken, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın en az 2 sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre:

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."