Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'yi de Mourinho'yu da kurtardı'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.
'FENERBAHÇE'NİN RAHAT MAÇI YOK'
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe Kulübü, taraftarına teşekkür etmeli. Beşiktaş’a, Athletic Bilbao’ya kaybettikten sonra tribünleri tıka basa dolduruyorlarsa bu, başkanla, teknik direktörle, futbolcularla alakalı bir şey değil. Bu iş tamamen forma aşkıyla alakalı. Oynadığınız tek kale maçta eğer rakip sürekli kapanıyorsa farklı varyasyonlar denemelisiniz. Hep aynısında ısrar ederseniz zorlanırsınız. Tıpkı ilk 45 dakikada olduğu gibi. Hakemin, Başakşehirli Ba’ya VAR kararıyla gösterdiği kırmızı kart doğru. Bana göre Deniz Türüç de atılmalıydı. Başakşehir futbolcularının sahadaki agresifliğini anlayamadım. Bunu neden Fenerbahçe’ye karşı ortaya koydular çözmek güç. Geçmişten gelen bir sıkıntıları olabilir gibi... 10 kişi kalmış takımdan gol yiyorsanız, bu, işinizi iyi yapamadığınızın bir göstergesidir. Şapkanızı önünüze koyup düşünün. Savunma içler acısı. Nesyri’den 2 gollü “hayat öpücüğü” gelmese hep birlikte neyi konuşuyor olacaktık biliyorsunuzdur. 3 sakatlık kötü oldu. F.Bahçe’nin rahat maçı yok!" (Cumhuriyet)
'FARK YARATAMADI'
Uğur Meleke: "İkinci yarıda Fenerbahçe Tadic-Nesyri ile galip gelmeyi bildi ancak 53 ve 63’te Mourinho’nun panikle üç değişiklik sekans hakkını tamamlaması acemice. Elbette Mourinho’nun kariyerine saygı duyuyorum ama futbolda CV’ler değil, sezonluk performanslar yarışıyor. Portekizli Hoca’nın henüz Fenerbahçe’de tek bir ekstra fark yaratmışlığı yok. Hiçbir direkt rakibini, ligde Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Göztepe’yi, Avrupa’da Lille, Twente, Alkmaar, Bilbao’yu yenemedi. Derbilere 1 puan için çıkması, sezonun belki en kritik maçlarından birinde Bilbao önünde 1 yılda 4 geri pasla 4 gol yediren Samet’i oynatması... Üzülerek söylüyorum ki, evinde Devler Ligi ve Premier Lig dahil madalya koleksiyonu olan Mourinho, Fenerbahçe’de büyük bir fark yaratamadı şu ana kadar." (Hürriyet)
'TARAFTARI DA YANLARINA ALDILAR'
Gürcan Bilgiç: "Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı. Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi." (Sabah)
'FENERBAHÇE'Yİ DE MOURINHO'YU DA KURTARDI'
Mustafa Çulcu: "İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir'in gol beklentisi sıfır. Fenerbahçe de ise Kostic'in ortaları Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var o kadar. İkinci yarı Mourinho dan oyuncu değişiklikleri geldi ama beraberlik golü on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek den geldi. En-Nesyri nin golleri Fenerbahçe yi de Mourinho yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı..." (Sabah)
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- 'Seküler müdür kalmadı'
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- Başkan Özarslan’dan açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Suriye' yanıtı