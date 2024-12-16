Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'yi de Mourinho'yu da kurtardı'

'FENERBAHÇE'NİN RAHAT MAÇI YOK'

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe Kulübü, taraftarına teşekkür etmeli. Beşiktaş’a, Athletic Bilbao’ya kaybettikten sonra tribünleri tıka basa dolduruyorlarsa bu, başkanla, teknik direktörle, futbolcularla alakalı bir şey değil. Bu iş tamamen forma aşkıyla alakalı. Oynadığınız tek kale maçta eğer rakip sürekli kapanıyorsa farklı varyasyonlar denemelisiniz. Hep aynısında ısrar ederseniz zorlanırsınız. Tıpkı ilk 45 dakikada olduğu gibi. Hakemin, Başakşehirli Ba’ya VAR kararıyla gösterdiği kırmızı kart doğru. Bana göre Deniz Türüç de atılmalıydı. Başakşehir futbolcularının sahadaki agresifliğini anlayamadım. Bunu neden Fenerbahçe’ye karşı ortaya koydular çözmek güç. Geçmişten gelen bir sıkıntıları olabilir gibi... 10 kişi kalmış takımdan gol yiyorsanız, bu, işinizi iyi yapamadığınızın bir göstergesidir. Şapkanızı önünüze koyup düşünün. Savunma içler acısı. Nesyri’den 2 gollü “hayat öpücüğü” gelmese hep birlikte neyi konuşuyor olacaktık biliyorsunuzdur. 3 sakatlık kötü oldu. F.Bahçe’nin rahat maçı yok!" (Cumhuriyet)