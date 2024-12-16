Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Mahkemeden Damien Comolli'ye sahte menajerlik cezası!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yapan Toulouse Başkanı Damien Comolli, sahte menajerlik soruşturması kapsamında ceza aldığı iddia edildi.
Fransa'da aralarında Toulouse Başkanı Damien Comolli'nin de yer aldığı organize dolandırıcılık, spor menajerliği faaliyetlerini yasa dışı yürütme ve suç ortaklığı, sahte menajer, sahtecilik, kara para aklama suçlarından ceza aldığı iddia edildi.
CEZASI AÇIKLANDI
Foot Mercato'da yer alan habere göre; mahkeme, daha önce sahte menajer soruşturması kapsamında gözaltına alınan Comolli'ye 30 bin Euro para cezası verdi.
Comolli'ye para cezası ile birlikte bir yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.
Öte yandan davada yargılanan bir başka isim olan teknik direktör Christophe Galtier'in oğlu John Valovic-Galtier'e iki yıl ertelemeli hapis cezası verildi. Galtier, ertelemeli hapis cezası ile birlikte beş yıl hak mahrumiyeti ve 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.
FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMIŞTI
Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk başkan seçildiği 2018 yılında sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden Ocak 2020'de ayrılmıştı.
Comolli, Temmuz 2020'den bu yana Toulouse'un başkanlık görevini yürütüyor. Comolli'nin takımı Toulouse, Ligue 1'de 15 hafta sonunda topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.
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