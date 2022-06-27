Fenerbahçe'den Willian Arao'ya 5 milyon Euro'luk teklif
Orta saha arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Flamengo'da forma giyen Willian Arao için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen sezon öncesi kampında gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular netlik kazanıyor. Orta saha arayışı halinde olan sarı-lacivertliler, o bölgeye takviye yapacak.
Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın yüksek maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe için transfer listesinde birçok aday bulunuyor. Fenerbahçe'nin, William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisi Willian Arao'ya yöneldiği öne sürüldü.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Portekiz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Flamengo'ya 5 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.
29 yaşındaki dinamonun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitiyor. Halen devam eden sezonda orta saha oyuncusu 28 maçta forma giydi. Willian Arao takımına 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!