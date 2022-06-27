Fenerbahçe'den Willian Arao'ya 5 milyon Euro'luk teklif

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:36

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen sezon öncesi kampında gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular netlik kazanıyor. Orta saha arayışı halinde olan sarı-lacivertliler, o bölgeye takviye yapacak.

Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın yüksek maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe için transfer listesinde birçok aday bulunuyor. Fenerbahçe'nin, William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisi Willian Arao'ya yöneldiği öne sürüldü.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Portekiz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Flamengo'ya 5 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.

29 yaşındaki dinamonun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitiyor. Halen devam eden sezonda orta saha oyuncusu 28 maçta forma giydi. Willian Arao takımına 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.