Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin sistemini belirledi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:17

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus’un göreve gelmesiyle birlikte gerek takımda, gerekse tesislerde birçok değişiklik yaşandı. Deneyimli teknik adamın yaptığı en önemli değişiklerden biri de düşünce yapısı oldu. Sarı-lacivertliler için artık Avrupa arenası da en az Süper Lig kadar önemli hale geldi.

Milliyet'in haberine göre, Portekizli tecrübeli çalıştırıcı yaptığı toplantılarda sürekli bu konunun altını çiziyor. Fenerbahçe’nin teknik patronu öğrencilerine Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istediğini ve takımın bunun için potansiyelinin olduğunu vurguluyor. Takım da bu sayede tam olarak Dinamo Kiev ile oynanacak ön eleme maçına odaklanmış durumda. Yapılan ağır antrenmanların da temel hedefi Kiev maçına hazır bir takımla çıkmak.

SAHA DİZİLİŞİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev’le eşleşen Fenerbahçe, özel maçta Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde oynandı. Müsabakayı baştan sonra üstün götüren sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık zaferle ayrıldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki müsabakada yıldızlaşan isim Lincoln Henrique oldu. Genç on numara mücadelede 2 asist yaptı. Brezilyalı yıldız ayrıca takımla çıktığı ilk müsabaka olan Shkupi karşısında fileleri havalandırdı.

Milliyet'in haberine görei yeni sezon hazırlıklarının startını veren Fenerbahçe’de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un kafasındaki saha dizilişini büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 4-4-2 düzeninde sahada yer alacak. Maçın gidişatına ya da rakibe göre 4-2-3-1 ve 4-1-3-2 düzenine de geçiş olabilecek ancak tecrübeli çalıştırıcının ana sistemi 4-4-2 üzerine olacak.

HIZLI VE ATAK FUTBOL

Tabii ki bu sistemde en önemli nokta ise merkez orta saha oyuncularının profili. Birbirinden farklı özelliklerde oyunculardan bu sistem oluşturulacak. Jesus her fırsatta öğrencilerinden daha hızlı oyun isterken, yeni sezonda daha ofansif bir yapı kurmaya çalışan sarı-lacivertlilerde orta saha 6 ve 8 numaralardan oluşacak. Üçlü bir orta saha olursa bunların önüne 10 numara olarak Lincoln olacak.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda da öncelik olarak hücumu düşünen Jorge Jesus’un bu yüzden 4-4-2 sistemi üzerinde durduğu öğrenildi. Atılacak her golün futbolu daha da güzelleştirdiğini savunan Portekizli çalıştırıcı, ilk andan itibaren de oyuncularına bu anlayışı benimsemelerini istedi. Böylece Jesus’un 4-4-2’si ile Fenerbahçe yeni sezonda daha hızlı ve atak bir futbol ortaya koyacak.