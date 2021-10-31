Fenerbahçeli Altay Bayındır operasyon geçirdi
Fenerbahçeli Altay omzudaki sakatlık nedeniyle başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi. Kale şimdilik Berke'nin!
Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, omzundan operasyon geçirdi. Altay bir süre oynayamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Karşılaşmada rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72'nci dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- 'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım'
- Hülya Avşar'dan 'Fatma Girik' açıklaması
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin peş peşe açıklamalar
- Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!
- Anket şirketi sahibinden Soylu'ya yanıt
- Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' açıklaması
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- Dikkat! AFAD uyardı: Sel ihtimali var
- Okullar ne zaman kapanacak?