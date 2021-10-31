Fenerbahçeli Altay Bayındır operasyon geçirdi

Fenerbahçeli Altay omzudaki sakatlık nedeniyle başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi. Kale şimdilik Berke'nin!

DHA
31 Ekim 2021 Pazar, 19:45
Fenerbahçeli Altay Bayındır operasyon geçirdi
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Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, omzundan operasyon geçirdi. Altay bir süre oynayamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Karşılaşmada rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72'nci dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve tedavisine başlandığı bildirildi. 



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