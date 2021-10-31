Fenerbahçeli Altay'ın sakatlığı ile ilgili ilk açıklama

31 Ekim 2021 Pazar, 04:55

Karşılaşmanın 71. dakikasında ev sahibinin atağında yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştı ve sakatlandı. Bayındır devam edemedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun sakatlığı korkuttu.

Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altay Bayındır kontrol için kaldırıldığı hastaneden çıkış yaptı.

Takım ile birikte İstanbul’a dönen 23 yaşındaki kaleci, "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Hastanede yapılan ilk incelemerde bir kırığa rastlanmadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Altay Bayındır değişikliği ile 5 değişiklik hakkını bitiren Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı. Acılar içinde kalan Ekvadorlu oyuncu sedyeyle oyunu terk etti. Valencia'nın da d urumu net değil.

Kaynak: NTV Spor



