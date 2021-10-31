Fenerbahçe'den Konyaspor karşısında 4 yıl sonra bir ilk

31 Ekim 2021 Pazar, 11:56

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk 11 dakikasında rakibi karşısında 2-0 geriye düştü.

2. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile gol şansı bulan Konyaspor soyunma odasına galip giden taraf oldu. Fenerbahçe, 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirmeyi başardı.

Opta'nın verilerine göre; Fenerbahçe, Konyaspor karşısında dört yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Mart 2017'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 15 dakikasında iki gol yedi.