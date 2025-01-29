Fenerbahçeli Anderson Talisca, Samandıra'ya ilk adımını attı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşları ile buluştu.

Fenerbahçeli Anderson Talisca, Samandıra'ya ilk adımını attı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:06

Fenerbahçe'nin devre arasındaki ikinci transferi Anderson Talisca takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Anderson Talisca, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde" ifadeleri yer aldı.

"YENİ EVİNE HOŞ GELDİN"

Salı günü transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer

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