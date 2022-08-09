Fenerbahçeli Attila Szalai için dev ücret!

09 Ağustos 2022 Salı, 17:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Attila Szalai ile ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Nayef Aguerd'in sakatlığı ve Issa Diop için Fulham'la anlaşma sağlanmasının ardından West Ham United'ın yeni bir stoper aradığı belirtildi.

Londra temsilcisinin, Thilo Kehrer için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladığı belirtilirken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu kaydedildi.

17.5 MİLYON EURO

West Ham United'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu 11 ila 17.5 milyon Euro arasında bir bedelle kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Attila Szalai'nin, EURO 2020'de ve haziran ayında İngiltere'ye karşı oynanan maçta iyi bir oyun ortaya koyduğu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer olan Attila Szalai'nin sarı-lacivertli ekiple 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.