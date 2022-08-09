Spor yazarları Fenerbahçe - Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi
Hilmi Türkay (CUMHURİYET) | "F.Bahçe’nin “bitmeyen” transferleri nedeniyle Jesus istikrarlı bir 11 kuramadı. Portekizli hoca, Ümraniye karşısına yeni ve ilk kez beraber oynayan savunma dörtlüsüyle başladı, bir anlamda risk aldı. Sarı-Lacivertliler maça istekli ve tempolu girdi. Ama bunu atak devamlılığına, ön alanda baskı yoğunluğuna çeviremedi. Emre Mor, Rossi, Lincoln, King, Valencia ile hızlı skor bulma düşüncesi 19. dakikadaki penaltı golüyle işledi ancak sonrası gelmedi. 5 hücumcunun savunma zaafları, F.Bahçe’nin geri dönüşlerde Arao’nun geniş alanda yalnız kalmasına yol açtı. Ümraniyespor, F.Bahçe yarı sahasına çok rahat geçti, 1-1’i buldu, başka tehlikeler de yarattı. 45+3’te Valencia’nın golü Sarı-Lacivertlileri 2-1 öne geçirse de takımdan gelen sinyaller maçın böyle biteceğine dair umut vermiyordu. Nitekim Ümraniye, ikinci devre 6 dakika içinde önce kornerden 2-2 yaptı sonra dışarıda olduğunu gördüğüm pozisyonda hakemin verdiği penaltıyla 3-2 üstün konuma geçti. F.Bahçe Berisha ile 3-3’ü yakalasa da çare olmadı. Sarı-Lacivertliler bu kadar transfere ve kenarda Jesus gibi bir ustaya sahip olmasına rağmen sezona hayal kırıklığıyla başladı. Portekizli hoca daha ne kadar transfer isteyecek bekleyip görelim. Son sözüm, İsmail Kartal’ı çok arıyorum."
Serdar Ali Çelikler (HABERTÜRK) | "Türkiye'ye gelen büyük kariyerli hocaların ilk düştükleri hata çukuru burayı Arabistan falan sanıp ligi ve rakipleri küçümsemeleri. 'Benim bir oyunum var bunu oynarız' demeleri. Hiddink ilk maçında 6 yedi. Rijkaard ve Vicente Del Bosque gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonları teneke bağlanarak yollandı. Tamamı, büyük özgüvenleri ve değişmeme, dönüşmeme kibirleri nedeniyle başarısız oldular. Jorge Jesus'ta da umarım bu kibir yoktur."
Gürcan Bilgiç (SABAH) | "Ümraniyespor 1. Lig'deki planını bozmadan, kadrosuyla çok oynamadan, teknik adamının arkasında durarak, dün geceki zaferini nasıl hak ettiğini gösterdi. Yaralar sarılır, hatalar onarılır. Bir ders de Fenerbahçe taraftarına olsun. 'Santrfor' diye ortalığı yakıyorlar. Haklılar. Ama takım olmak orta sahadan geçiyor."
Şansal Büyüka (MİLLİYET) | "Şunu çok açık görüyorum; Fenerbahçe futbolla inatlaşıyor… Bu takım orta alanda Crespo-Zajc ile başlar, başlamıyorlar… Arda daha fazla süre alır, vermiyorlar… Valencia penaltı atmaz, attırıyorlar... 'Baba' bir santrafor Allah’ın emri, Fenerbahçe camiasına, futbola inat almıyorlar… Berisha, Serdar Dursun, Valencia, Jashua King; bir maçta dört santrfor oynatıyorlar, dördünü toplasanız, bir santrafor yapmıyor… Çünkü Fenerbahçe kalitesinin çok gerisinde kalıyorlar...Büyük Hoca denen Jesus, kendi egoları uğruna geçen yılın güzelim takımını darmadağın etti, eski tanıdıklarından, geçmişte birlikte çalıştıklarından “hısım - akraba“ takımı kurdu… Onlara ayrıcalık yapıyor, öncelik tanıyor… Olmaz… Olmazzz… Futbol affetmez… Futbol inada gelmez… Futbol ego tanımaz… Öğrenin artık bunu..."
Mehmet Demirkol (FANATİK) | "Fenerbahçe’nin dizilişi 4-1-3- 2 değil. Kağıt üzerine öyle yazsanız da dünkü oyuncu özellikleri gereği öyle değil. Bu takımı 4-2-2-2 olarak da görebilirsiniz. Ama bana sorarsanız dünkü 11 ile bu takım 5-0-5 oynuyor. Bu oyunda doğru yerleşip, hamle zamanlamasını iyi yapamazsanız iki hat birbirinden kopuyor. Bu da uzun geri koşulara yol açıyor. Emre Mor ve Rossi, Arao’yu tamamlama konusunda pek de uygun oyuncular olarak gözükmüyor. Bu pozisyonda oynadıklarında ikisi de Amerikan futbolu koşucuları gibi. Fenerbahçe pas yapamadı. Akın sürekliliği de sağlayamadı. İlk yarının hikayesi bu. Son dakikada gelen güzel kontra golü ve penaltı dışında rakip kaleye isabet eden şut yok. Rakip ceza sahasında topla buluşma ise 8.
Fenerbahçe’nin dizilişi 4-1-3- 2 değil. Kağıt üzerine öyle yazsanız da dünkü oyuncu özellikleri gereği öyle değil. Bu takımı 4-2-2-2 olarak da görebilirsiniz. Ama bana sorarsanız dünkü 11 ile bu takım 5-0-5 oynuyor. Bu oyunda doğru yerleşip, hamle zamanlamasını iyi yapamazsanız iki hat birbirinden kopuyor. Bu da uzun geri koşulara yol açıyor. Emre Mor ve Rossi, Arao’yu tamamlama konusunda pek de uygun oyuncular olarak gözükmüyor. Bu pozisyonda oynadıklarında ikisi de Amerikan futbolu koşucuları gibi. Fenerbahçe pas yapamadı. Akın sürekliliği de sağlayamadı. İlk yarının hikayesi bu. Son dakikada gelen güzel kontra golü ve penaltı dışında rakip kaleye isabet eden şut yok. Rakip ceza sahasında topla buluşma ise 8."
Uğur Meleke (HÜRRİYET) | "Fenerbahçe’nin dün Kadıköy’deki iki puan kaybını ise 3 maddeyle açıklamaya çalışacağım. Fenerbahçe’nin ağustos takviminin yoğunluğunun ve rotasyon gerekliliğinin farkındayım. Ancak yeniler Luan Peres ve Gustavo Henrique’nin bu maçta bir arada başlamaları savunma ritmini bozdu. 2, set oyununda Bruma fonksiyonsuzlaşıyor. 63’te giren Bruma asla top tutan, sahaya akıl koyan bir alternatif futbolcu değil. 3, Fenerbahçe sürekli acelesi varmışçasına, hep bitime beş dakika kalmış ve acil gole ihtiyaç duyuyormuşçasına oynuyor. Dün 46-66 arası 2-1 önde olan takımına Jorge Jesus’un kontrollü olarak vites küçültecek, riski azaltacak müdahaleleri yapmadığını söyleyebiliriz."
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