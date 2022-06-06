Fenerbahçeli Attila Szalai, İngilizleri mest etti
UEFA Uluslar A Ligi'nde Macaristan, İngiltere'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai mücadelede öne çıkan isim oldu. Öte yandan Macar yıldızı tribünden takip edildi.
UEFA Uluslar A Ligi'nde Macaristan, İngiltere'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin 90 dakika forma giydiği maçı kazanan Macarlar, 60 yıl sonra İngiltere'yi devirmeyi başardı.
3’lü savunma sistemiyle oynayan Macaristan’da sol stoperde görev yapan başarılı futbolcu Szalai, performansıyla tam not aldı. Fizik olarak da bir hayli güçlü olan Szalai, yeni sezon öncesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Öte yandan İngilizler Macar futbolcunun performansına hayran kaldı.
SZALAI TAKİP EDİLDİ
Macaristan Milli Takımı'nda Orban ve Lang ile birlikte İngiliz forvetlerini savunan Szalai performansıyla alkışı hak etti. İngiltere Premier Ligi ekiplerinin radarında olan yıldız futbolcu Uluslar Ligi'nde oynanan milli maçta da tribünden takip edildi.
TEKLİFLER 12-13 MİLYON EURO BANDINDA
Macar stoper Szalai için şu anda gelen teklifler 12-13 milyon Euro civarında. Fenerbahçe yönetimi, İngiliz kulüplerin resmi olarak kapıyı çalması durumunda fiyatın artmasını isteyecek.
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