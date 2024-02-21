Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'den kariyer itirafı: 'Forma şansı bulamadığım için...'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:21

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında iyi bir performans sergileyerek şampiyonluk hasretini dindirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağlar Söyüncü, takımın genel durumuyla ilgili değerlendirme yaparak sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli ekibe transfer olmadan önce birçok yakın arkadaşıyla ortamın çok iyi olduğuna ilişkin konuştuklarının altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, "Geldikten sonra bu iyi ortamı gözlerimle gördüm. Şu anda maç durumlarımız da iyi gidiyor, takım olarak saha içinde iyi mücadele veriyoruz. Hepimizin hedefi şampiyonluk. Camia olarak taraftarlarımız tribünde, biz sahada bu mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

Transfer süreci hakkında da konuşan milli futbolcu, şöyle devam etti:

"Üç haftaya yakın bir süreç oldu. Mental olarak yorgun düştüm. Çünkü bir gün 'iş bitti' deniliyor, sonra tekrar problemler çıkıyordu. Sonuçta mutlu sona ulaştık. Bu durum biraz daha işin profesyonel tarafı. Biz de saygı gösterdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"TEK KONUŞTUĞUMUZ NOKTA..."

Fenerbahçe'de tecrübeli birçok ismin olduğunu ve oturmuş bir takıma geldiğini sözlerine ekleyen Çağlar Söyüncü, "Antrenmanlarda, maçlarda herkes elinden gelenin en iyisini veriyor. Rekabet bize pozitif olarak dönüyor diyebilirim. Stoper bölgesinde 5 futbolcu var benimle birlikte. Çok tecrübeli isimler var. Serdar Aziz, Bonucci, diğer arkadaşlarımız çok önemli isimler. Hepimiz forma rekabeti içindeyiz. Son karar tabii ki hocamızın oluyor. Ben işimi en güzel şekilde yapıp hocamızın kararlarına saygı duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Yüzde 100 hazır olmadığını ve eksiklerinin olduğunu ifade eden Çağlar Söyüncü, İspanya'da belli bir süre forma giyemediğini, oynadığı maçların da kendisi için yeterli olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe'de adaptasyon sorununu çok çabuk atlattığını, bu durumun da maç eksikliğini göstermediğini dile getiren milli futbolcu, sezonun kalanı için de şunları söyledi:

"İlk hedefimiz iyi performans sergileyip uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. İşin içine profesyonellik girince top bizden de çıkıyor. Biz ülke futboluna ve Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla katkı verebileceğimizi konuşuyoruz. Tek konuştuğumuz nokta şampiyonluk. 28 yaşına yaklaştım, ilk kez Süper Lig'de forma giyiyorum. Benim için heyecanlı ve zor. Büyük bir camiadayım, hem özel hayatımda hem de saha içinde sorumluluklarım çok fazla. Türk bir oyuncu olmama rağmen alışma sürecimin daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çünkü futbolda oturmuş bir takıma geldikten sonra uyum sağlamak kolay değil. Ama hocalarım ve takım arkadaşlarım sayesinde çabuk bir kaynaşma oldu. Bunun için biraz şanslıyım diyebilirim. Ligde tüm takımlarda çok kaliteli oyuncular var. Dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir lig değil."

"MENTAL ANLAMDA YORULMUŞTUM"

Futboldan maddi kazanç elde ettiğini, bunun karşılığı olarak da sahada kazandığı paranın hakkını vermeyi öncelik edindiğinin altını çizen Çağlar Söyüncü, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Elimden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyorum. Atletico Madrid'de kontratlı bir futbolcuyum. Hem benim adıma hem de takım adına 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak ilerleyen zamanda durumum daha da netleşir."

Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, şunları söyledi:

"Milli takımdaki rekabet çok yüksek. Çok iyi arkadaşlarımız var. Ben kendimi bildim bileli rekabet içindeyim. 16 yaşında Bölgesel Amatör Lig'e gittim. Birbirimizin gelişimi için ve takımın daha iyi olması için rekabet olacak. En iyi performansı veren oynayacak. Burada olduğu gibi milli takımda da takım arkadaşlığımız çok iyi. Umuyorum ki iyi bir turnuva bizi bekliyor. Halkımız da her zaman yanımızda. Bence turnuva çok güzel geçecek."

Takım arkadaşlarından Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin her zaman takımdaki ortamın çok iyi olduğunu kendisine aktardıklarını belirten Çağlar Söyüncü, kendisini tekrar göstermek istediğini vurgulayarak "Forma şansı bulamadığım ve sakatlıklar yaşadığım için mental anlamda yorulmuştum. Uzun yıllardır yurt dışındayım, burada oynama heyecanım vardı. Futbolcunun istediği şey, iyi performans sergileyip karşılığını alabilmektir. Ben de burada iyi performansla hem Fenerbahçe taraftarına hem de Türk halkına bir şeyleri tekrar göstermek istiyorum. Ayrıca sezon sonundaki turnuvaya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak yaşanan puan kayıplarının ardından takımda olumsuz bir havanın oluşup oluşmadığıyla ilgili konuşan Çağlar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Puan kaybı sonrasındaki durumu ben şu anda net söyleyemem. Sezon başından beri burada olsaydım net şekilde söyleyebilirdim. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Takım toplantılarında, bire bir toplantılarda objektif olarak konuşuyoruz, eksiklerimiz varsa söylüyoruz. Uzun bir maratondayız. Bundan sonrasını kayıpsız gitmek istiyoruz, bunu yapabilecek kaliteye de sahibiz."