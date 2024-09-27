Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ SALDIRDI
İbrahim Seten'in iddiasına göre; motosiklete binmiş 2 maskeli kişi Serhat Akın’a 3 el ateş edip bacağından vurdu.
TEHDİT EDİLMİŞTİ
Serhat Akın daha önce katıldığı yayında, "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar her yerden. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular beni indirecekler. Bende 'istediğinizi tutun' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: #Serhat Akın #fenerbahçe #silahlı saldırı
Spor Haberleri
- Ahmet Çakar'dan flaş Serhat Akın paylaşımı!
- Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması!
- Fenerbahçe'den Serhat Akın paylaşımı!
- Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri!
- Napoli kupa maçında Palermo karşısında gol oldu yağdı!
- Bruma uykudan uyandı Braga son dakikada kazandı!
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
- Atletico Madrid, Julian Alvarez ile güldü!
- Viktoria Plzen'den nefes kesen geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!