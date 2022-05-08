Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: 'Bizi provoke ettiler, tuzağa düştük'

08 Mayıs 2022 Pazar, 21:19

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde yenişemedi. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand açıklamalarda bulundu.

"BİZİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Derbiler bizim için çok önemli, her şeyimizi verdik ve 2-0'ı bulabilirdik. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, o yüzden bizim için her puan önemli. 1 puan idare eder" diye konuştu.

Kadıoğlu, "Gerçekten zor bir maçtı bizim için. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de tuzağa düştük. Bizim için akıllıca bir hareket değildi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta üç puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MARCEL TİSSERAND: İLGİNÇ BİR MAÇTI

Tisserand ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilginç bir maçtı bizim açımızdan. Rakip de kazanma arzusundaydı. Golü bulduk ama kalemizde de golü gördük. Takımın defansif anlamdaki reaksiyonundan memnunum. Bu tip maçlarda hem defansif olarak hem de genel anlamda yüksek seviyede konsantre olmak gerekiyor. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Golü bulamadık. Önümüzdeki maça daha iyi hazırlanacağız."