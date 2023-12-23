Fenerbahçeli Fred derbide oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Fred neden cezalı duruma düştü?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu. Fred'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçeli Fred derbide oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Fred neden cezalı duruma düştü?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarıışı veren iki İstanbul devi Fenerbahçe ve Galatasaray 18. haftada da karşı karşıya gelecek. Geride kalan hafta deplasmanda Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup eden Fenerbahçe'de son dakikalarda yaşanan olayların ardından Fred kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fred'in derbide oynayıp oynamayacağını merak eden yurttaşlar, araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçeli Fred derbide oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Fred neden cezalı duruma düştü?
FRED DERBİDE OYNAYACAK MI?
Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 4-3'lük skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Yeniden liderlik koltuğuna oturan Sarı-Lacivertlilerde, karşılaşmanın son dakikalarında tecrübeli orta saha Fred kırmızı kart yiyerek oyun dışında kaldı. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Fred kesin olarak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
FRED KAÇ MAÇ CEZA ALDI?
Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fred, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. PFDK'ya sevk edilen deneyimli oyuncunun 3 ila 7 karşılaşma arasında ceza alması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- Rapor, Tesla sürücülerinin kaza oranını ortaya çıkardı
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden 'uyuşturucu' itirafı
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- İkiz bebeklere sahip olma ihtimali yüksek olan 4 burç