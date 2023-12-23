Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:16

Güncelleme: 23.12.2023 - 11:18

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarıışı veren iki İstanbul devi Fenerbahçe ve Galatasaray 18. haftada da karşı karşıya gelecek. Geride kalan hafta deplasmanda Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup eden Fenerbahçe'de son dakikalarda yaşanan olayların ardından Fred kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fred'in derbide oynayıp oynamayacağını merak eden yurttaşlar, araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçeli Fred derbide oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Fred neden cezalı duruma düştü?

FRED DERBİDE OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 4-3'lük skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Yeniden liderlik koltuğuna oturan Sarı-Lacivertlilerde, karşılaşmanın son dakikalarında tecrübeli orta saha Fred kırmızı kart yiyerek oyun dışında kaldı. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Fred kesin olarak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

FRED KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fred, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. PFDK'ya sevk edilen deneyimli oyuncunun 3 ila 7 karşılaşma arasında ceza alması bekleniyor.