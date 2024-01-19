Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 04:11
Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.


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