Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.
Player Alanı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.
Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- İşte tam liste...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- Baba kalp krizinden, çocuk açlıktan öldü!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin