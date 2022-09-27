Fenerbahçeli futbolcu Armindo Bruma'nın dönüş tarihi için flaş iddia!

27 Eylül 2022 Salı, 12:58

Hollanda'nın PSV Einhoven takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli futbolcu Bruma ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Galatasaray'da oldukça iyi bir performans sergileyen Bruma, daha sonra kariyerine Avrupa'da devam etmişti. Kendisi için 10 milyon euronun üzerinde bonservisler ödenen Bruma'yı Fenerbahçe, 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Bruma için yaptığı transfer duyurusunda şu ifadelere yer vermişti;

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

UEFA KADROSUNA ALINMADI

Bununla beraber Jorge Jesus, Brumayı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almayarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bruma'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı ifade edilirken, Portekizli futbolcunun cephesinden 'Sakatlığın süresi uzun değil, neden alınmadığını biz de bilmiyoruz' açıklaması gelmişti.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre Bruma, Fenerbahçe'de yeniden 11'e dönmek için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Portekizli futbolcunun, Ekim ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı ileri sürüldü.

Haberde Bruma'nın, yeniden sahalara dönmek ve takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun, transfer öncesi Jesus'un kendisini aramasından çok memnun kaldığı ve bu güveni, boşa çıkarmak istemediği kaydedildi.