Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisine özel plan!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı Fenerbahçe derbisinde özel olarak görevlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyun planını şekillendirmeye başladı. Ismael, Josef de Souza'ya özel bir görev verecek.
LİDER JOSEF DE SOUZA
Fanatik'in haberine göre, derbilerde üst düzey performans ortaya koyan Josef'ten beklentiler yine büyük. Fransız teknik direktör bu konuda takımın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza'ya özellikle güveniyor. Derbide takımın liderliğini Josef'e verecek olan Ismael, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca oyun hakimiyetini takımda tutmasını istedi.
İLERİYE DE DESTEK VERECEK
Ismael, ek olarak Fenerbahçe'nin ataklarında Josef'in oyunun merkezinde ilk müdahaleyi yapmasını ve sık sık ileri bölgeyi de desteklemesi talimatını verdi. Josef daha önce Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak dikkati çekmişti.
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