Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder: 'Bunun devamı gelecek'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:34

Güncelleme: 21.08.2023 - 23:34

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 2-0 kazandıkları Samsunspor mücadelesini değerlendirdi.

Milli futbolcu, Edin Dzeko'ya attırdığı ilk gol için,"Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek" dedi.

SAKATLIK YANITI

Cengiz, sakatlığı ile ilgili soruya, "Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım" yanıtını verdi.