Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'ya Augsburg kancası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'ya Bundesliga ekibi Augsburg'un talip olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, Almanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Sky Sports'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Tarafların anlaşma konusunda yakın oldukları ifade edildi.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLADI
Öte yandan Berisha'nın da, Augsburg ile sözlü bir anlaşmaya vardığı kaydedildi.
5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
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