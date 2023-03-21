Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci eleştirilerine menajerinden yanıt
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, performansı nedeniyle eleştiriliyordu. İrfan Can'ın menajeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.
Fenerbahçe'de son dönemde taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, oyuncusu için yapılan istatistik paylaşımına tepki gösterdi.
İrfan Can Kahveci
ELEŞTİRİLERE YANIT
Altıparmak, İrfan Can Kahveci'nin 30 Ekim'deki İstanbulspor maçından bu yana skor katkısı yapamadığı yönünde paylaşılan eleştiriye, şu şekilde bir cevap verdi.
30.10.2022 ve öncesi;
8 maç (6 maç ilk 11 )
3 gol / 1 asist
Avrupa Ligi maçları
Avrupa Ligi Grup maçları;
7 maç ( 3 maç ilk 11)
3 gol - 2 asist
"YANLI VE YANLIŞ ALGIYA HAYIR"
Batur Altıparmak, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve, "Buna rağmen hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlı ve yanlış algıya Hayır!" sözlerini yazdı.
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