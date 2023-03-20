Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş - Fenerbahçe: 72-90
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu’nun 23’üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş HDI Sigorta’yı 90-72 mağlup etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. hafta maçında Beşiktaş’a konuk oldu.
İlk yarısı dengeli geçen mücadeleyi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla 72-90 kazanan Fenerbahçe 19. galibiyetine imza attı.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Semih Vural, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Evans 28, Billings 18, Elif Bayram 13, Kübra Sevindik 11, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Taşar, İrem Topuz, İnci Güçlü
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Merve Aydın 7, Vandersloot 19, Sabally 28, Meesseman 17, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 6, Stokes, Gizem Başaran Turan 8, İdil Saçalır 5, Manolya Kurtulmuş
1’İNCİ PERİYOT: 23-23
DEVRE: 43-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-69
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