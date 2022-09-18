Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye tam not!

18 Eylül 2022 Pazar, 00:00

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçının ilk yarısını 18 pas hatasıyla tamamlayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe 2-0 gerideyken sosyal medyada taraftarların hışımına uğrayarak ağır şekilde eleştirilmişti.

Hürriyet'in haberine göre milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin tüm etkili pozisyonlarında öne çıkmayı başaran isim olarak teknik heyetten övgü aldı.

BEĞENİLMEYEN İRFAN BUYSA!

26. dakikada VAR kararıyla Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü atan, 60'da Rennes kalesine 25 metreden yolladığı muhteşem şutla Mandanda'yı avlayıp takımını umutlandıran, geri dönüşün ateşini yakan İrfan Can Kahveci, çektiği iki şutla da Rennes kalesinde gole en çok yaklaşan isim oldu.

83'te Rennes'in kaptanı Traore'ye kırmızı kart gördürtüp rakip takımı 1 kişi eksilten, oyunun Rennes yarı sahasına yığılmasını sağlayan isim gene İrfan Can Kahveci'ydi.

10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, bir de penaltı golü bulup sahadan 1 puanla ayrılarak grupta liderlik umudunu güçlendirirken, İrfan Can da uzun sakatlık sürecinden sıyrılıp, özlediği formasına kavuşmuş oldu.

YENİDEN MİLLİ HEYECAN

Fenerbahçe'de alkışlandığı günlerde, A Milli Takım'a da seçilmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, yarın oynanacak Alanya maçına yüksek moralle çıkacak.

Öte yandan İrfan Can'ın Rennes kalesine gönderdiği şık gol Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.