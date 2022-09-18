Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye tam not!
UEFA Avrupa Ligİ'nde deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, teknik heyetten tam not aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçının ilk yarısını 18 pas hatasıyla tamamlayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe 2-0 gerideyken sosyal medyada taraftarların hışımına uğrayarak ağır şekilde eleştirilmişti.
Hürriyet'in haberine göre milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin tüm etkili pozisyonlarında öne çıkmayı başaran isim olarak teknik heyetten övgü aldı.
BEĞENİLMEYEN İRFAN BUYSA!
26. dakikada VAR kararıyla Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü atan, 60'da Rennes kalesine 25 metreden yolladığı muhteşem şutla Mandanda'yı avlayıp takımını umutlandıran, geri dönüşün ateşini yakan İrfan Can Kahveci, çektiği iki şutla da Rennes kalesinde gole en çok yaklaşan isim oldu.
83'te Rennes'in kaptanı Traore'ye kırmızı kart gördürtüp rakip takımı 1 kişi eksilten, oyunun Rennes yarı sahasına yığılmasını sağlayan isim gene İrfan Can Kahveci'ydi.
10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, bir de penaltı golü bulup sahadan 1 puanla ayrılarak grupta liderlik umudunu güçlendirirken, İrfan Can da uzun sakatlık sürecinden sıyrılıp, özlediği formasına kavuşmuş oldu.
YENİDEN MİLLİ HEYECAN
Fenerbahçe'de alkışlandığı günlerde, A Milli Takım'a da seçilmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, yarın oynanacak Alanya maçına yüksek moralle çıkacak.
Öte yandan İrfan Can'ın Rennes kalesine gönderdiği şık gol Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.
Video Haberler
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Subaylık için nikâh koşulu
- Peker cephesinde kritik gelişme
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Borsada dev manipülasyon!
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Peker'in evine saldırı: Bir kişi tutuklandı
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- 'Memur zammı' yurttaşı zorlayacak
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar