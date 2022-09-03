Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'nin eşinden tribün cezası isyanı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, Kayserispor maçını tribünden izleyemediği için isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:14
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'nin eşinden tribün cezası isyanı!
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Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, Instagram hesabından isyan etti.

Adana Demirspor maçında ceza alan blokta yer alması sebebiyle Kayserispor maçını tribünde izleyemeyecek olan Muller Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu anlamıyorum, biz ailece yanlış bir şey yapmadık ve maça da gidemiyoruz. Yanlış bir şey yapmamama rağmen engellendiğim için iyi hissetmiyorum. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım" ifadelerini kullandı.


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