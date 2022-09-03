Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela, Türkiye'deki fiyatlara tepki gösterdi!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:39

Türkiye'deki ekonomik zorluklar, hayatın her alanında kendisini göstermeye devam ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'in sevgilisi Gabriela, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Türkiye'deki hayat pahalılığına tepki gösterdi.

"3 LİMON 3 EURO"

Marketten aldığı limonların fotoğrafını paylaşan Gabriela, Türkiye'deki yüksek fiyatlara dikkat çekti.

Gabriela, yaptığı paylaşımda, "3 limona 3 Euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.