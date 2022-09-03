Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela, Türkiye'deki fiyatlara tepki gösterdi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Türkiye'deki hayat pahalılığına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:39
Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela, Türkiye'deki fiyatlara tepki gösterdi!
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Türkiye'deki ekonomik zorluklar, hayatın her alanında kendisini göstermeye devam ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'in sevgilisi Gabriela, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Türkiye'deki hayat pahalılığına tepki gösterdi.

"3 LİMON 3 EURO"

Marketten aldığı limonların fotoğrafını paylaşan Gabriela, Türkiye'deki yüksek fiyatlara dikkat çekti.

Gabriela, yaptığı paylaşımda, "3 limona 3 Euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.


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