Son Dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u FCV Dender'a kiraladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika 2. Ligi ekibi FCV Dender’e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu, bonservisini temmuz ayında İngiliz ekibi Watford'dan alarak transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2022
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/ig7mqZlZYM
TIAGO ÇUKUR KİMDİR?
Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına Transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.
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