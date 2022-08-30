Son Dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'u FCV Dender'a kiraladı

30 Ağustos 2022 Salı, 12:16

Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu, bonservisini temmuz ayında İngiliz ekibi Watford'dan alarak transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/ig7mqZlZYM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2022

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına Transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.