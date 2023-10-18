Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan yeni transferlere büyük övgü!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:31

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, FBTV'de yayımlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu. Yandaş yaptığı açıklamalarda milli takım ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

'ÜLKE OLARAK ÇOK MUTLUYUZ'

A Milli Takımımızın EURO 2024'e katılmaya hak kazanması hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Milli ara milli takımımız için çok iyi geçti. Öncelikle milli takımda bulunan arkadaşlarımızı, milli takımımızı tebrik ediyorum. Orada da çok güzel ortam var. İnşallah aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası’nda da devam ettirirler. Bu konuda ülke olarak çok mutluyuz. Hepsi çok iyi oynadı. Takımımızdaki arkadaşlarımız da müthiş oynadı. En çok mutlu olduğum, oradaki ortamın çok iyi seviyeye gelmiş olması. Kısa bir periyotta da olsa gerçekten dışarıya, bizlere inanılmaz yansıdı onların birlikteliği. İnşallah böyle başarılı olmaya devam ederler. Kendi takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Özellikle Samet için, çok iyi oynadı. İsmail zaten başka bir seviyeye doğru devam ediyor. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

'GELENLER KALİTE OLARAK BAŞKA SEVİYEDE'

Fenerbahçe'nin başarılı form grafiği için konuşan Yandaş, "Çok oyuncu gelmesine rağmen birden oluşan takım havası, gelen oyuncuların da buraya birden adapte olması, bunların çabuk olması beni biraz şaşırttı. Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı bu konuda inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16’da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" dedi.

'TARAFTAR İTİCİ GÜCÜMÜZ OLUYOR'

Taraftarların tribünde oluşturduğu atmosfere değinen Mert Hakan, "Bu sezon inanılmazlar. Bundan önceki sezonlarda da genelde bize destek olmaya çalıştılar. Zaman zaman kopukluklar yaşadık onlarla. Bu sezon başladığından beri stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Gelmek istemezdik. Oyun 3-0, 4-0 olduktan sonra takımın bir gardı düşer. Ama öyle coşkulular ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor. Dakika 89-90, oyuncular 5-6 kişi ceza sahası içine giriyor. Bu tamamen o statta oluşan coşkuyla, oyunun gücüyle alakalı bir durum. %80-90 bu coşkuyu bize taraftar veriyor. Bu çok önemli bir konu. Bizi öne doğru inanılmaz itiyorlar. Zaten yabancı arkadaşlarımızın da konuştuğu, mesela Dzeko inanılmaz atmosferlerde oynadı, dünyada oynamadığı yer yok, seviye yok, başka bir atmosferin olduğunu söylüyor. Tabii ki daha büyük topluluklara karşı oynadı ama burada çıkan sesin daha başka ve daha enerjik olduğunu söylüyor. İnanılmaz itici güç oluyorlar. İçeride oynadığımız maçların temposu bambaşka bir seviyeye çıkıyor" diye konuştu.

'İSMAİL KARTAL İLETİŞİME İNANILMAZ AÇIK'

Teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Hocamızı hocalık olarak benim değerlendirmem haddim değil. Yaptıkları zaten ortada. Ortaya inanılmaz şeyler çıkıyor. Ben insan olarak, karakter olarak bahsetmek istiyorum. Egosu hiç olmayan biri ve iletişime inanılmaz açık. Saha içinde doğru neyse herkesle paylaşabilecek. Araştırıp, tartışıp doğruya varmaya açık bir hoca, insan olması çok önemli. Futbolcuların daha samimi, daha yakın davranmasını sağlıyor. Çoğu hoca oynattığı oyunun kusursuz ve tartışılmaz olduğunu düşünür ki hocaların kendi görüşüdür, futbolcular buna her zaman saygı duymak zorundadır. Ama hocamız bu eksiklikleri isim ayırt etmeksizin bütün herkesle konuştuğunda, her akşam her oyuncuyla diyalogda, 10-15 dakika herkesle fikir alışverişinde. Bu bence takımın bir an önce hocaya yanaşmasını ve birlikte olmasını sağladı. Buna açık olması gerçekten büyük bir erdem. Bu çok büyük bir erdem. Bu da çok büyük etken bence 16’da 16’daki süreçte" dedi.

'GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR'

Takım içindeki arkadaşlık bağı hakkında konuşan Yandaş, "Oyuncu grubu olarak eğlenceli bir grup var. Tesis içinde oynadığımız oyunları taraftarımız görmese de şurada masa tenisi oynarken 7-8 kişi sıra bekliyor. Bir araya geliyoruz, orada makara dönüyor. Tabii ki disiplin bu işin olmazsa olmazı. Suistimal edilmediği sürece ki futbolcuya tesiste verilen rahatlık bence çok önemli. Hocamız da bunu susitimal edilmediği sürece çok iyi ayarlıyor iletişimi, takımın rahatlığını. Herkesi birbirine bağlayan özel konulardan biri bu bence. Güzel bir ortamımız var. Tesiste aldığımız keyif, maça giderken otobüste aldığımız keyif, yurt dışında birlikte yaptığımız sohbetler, burada 10-15 kişilik gruplar halinde maç izlemeler… Bunlar çok rastladığımız şeyler değildi. Lider karakterlerin daha çok olması bence işimizi çok daha kolaylaştırdı. Hocamızın iletişim açısından inanılmaz olması işimizi daha da kolaylaştırdı diyebilirim. Ben çok keyif alıyorum. Bu sezon bugüne kadar gelinen noktada her şey çok iyi" ifadelerini kullandı.