Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun takımla çalışmalara başlayabilecek
GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan ve elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un operasyonun çok başarılı geçtiği, platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenildi.
Milli oyuncunun özel maske ile çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Bir ay boyunca bu özel maskeyi kullanacak olan Serdar Dursun'un, sahalardan uzak kalmayacak olması nedeniyle büyük sevinç yaşadığı belirtildi.
Milli oyuncunun, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında oynayabileceği bildirildi.
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