Spor hekimi açıkladı: Serdar Dursun'un iyileşmesi 4 haftayı bulur
Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Giresunspor deplasmanında elmacık kemiğine aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Serdar Dursun, hastaneye kaldırıldı. Spor hekimi Burhan Uslu, Dursun'un iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceğini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriden geldiği maçı 2-1 kazanırken, golcü oyuncu Serdar Dursun karşılaşmada yalnızca 12 dakika görev yapabildi.
Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun, ikinci yarının başında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra elmacık kemiğine darbe alan Dursun, kenar yönetimine işaret yaptı ve ardından hastaneye götürüldü.
Fenerbahçe Serdar Dursun'un, zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasının ardından 30 yaşındaki golcünün ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı merak konusu oldu.
"İYİLEŞMESİ 4 HAFTAYI BULUR"
Galatasaray Spor Kulübü ve Basketbol Milli Takımı'nda da görev alan ünlü spor hekimi Burhan Uslu, Serdar Dursun'un durumuna ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
Uslu, "Futbolcunun kesinlikle ameliyat olması gerekiyor. Bu ameliyatın ardından isterse 1 hafta sonra maskeyle maça çıkabilir. Futbolcunun durumuna bağlı olarak değişir bu durum. Ameliyatın ardından kırığın iyileşme süresi ise 4 haftayı bulur." ifadelerini kullandı.
22 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST
Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 7 gol 2 asist üretti. Sezon başında Bundesliga 2.Ligi ekiplerinden Darmstadt 98'den sarı-lacivertli takıma transfer olan Dursun, Türkiye Milli Takımıyla da 2 maçta 2 gol kaydetti.
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