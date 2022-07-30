Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan ayrılık kararı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:59

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler eğer istediği bonservis rakamı verilirse transfere onay verecek.

SERDAR DURSUN RAHATSIZ

Fanatik’in haberine göre, İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor. Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı.

Jesus, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor.