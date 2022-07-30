Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:06

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Alex, Lefter ve Can Bartu'nun heykellerini daha yakın bir yere almayı düşündük"

"Atatürk heykeli, Kenan Evren Lisesi'nde bulduk. Ufak bir yenileme yapıp, ekip arkadaşımızın önerisiyle stadyumumuzun önüne koyduk. Güzel de oldu. Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük."

"Yanlış yaptığımız transferler oldu ama önceki yıllardaki yapılanmamız da kötü değildi. En iyi yapılanmamızın bu sezon olduğuna katılıyorum."

"UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Ali Koç, Dinamo Kiev maçında tribünlerin 'Vladimir Putin' tezahüratıyla ilgili özür dilemeyeceklerini ifade etti.

"Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.”

"Bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli."

TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

"Beşiktaş Stadı'ndaki bombalı eylem sonrasında maçlarda tedbirler arttırıldı ve değiştirilmedi. Emniyet ile bariyerler hakkında konuştuk ama değişiklik yapılmayacağı söylendi. Bir kez daha konuşabiliriz."

"Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Malzeme çok ve çok az kulübe bu kadar çok marş bestelenmiştir. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Her tribün farklı şey söylüyor. Tribün gruplarıyla bunu gündeme getirdik. Biz bunu nasıl aşacağız? Tribünler doluyken de baskı kuramıyoruz. Geriye düştüğümüzde full destek lazım. Kırılgan bir yapı var. 8 yıllık şampiyon olamamaya bağlanabilir ama tamamen de alakası yok."

JORGE JESUS AÇIKLAMASI

"Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil."

"Feneriumların hepsi geçen sene kar etti. Bu sene 43 bine yakın forma satıldı. geçen sene aynı dönemde 28 bin 700 forma satılmış. Genel olarak satışlarda artış var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."

"Değişik bir hocamız var, iyi anlamda söylüyorum. Her sabah 07:00'de Samandıra'da. Futbolculardan aldığım geri bildirim, Samandıra'da çalışanlardan aldığım bildirim diyor ki 'Bu adam farklı bir adam' Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Kapsamlı bir raporla geldi. Zaten nasıl bir şey geleceğini biliyorduk. Tahminimizin çok ötesinde her ihtiyaç duyulan pozisyona 5'er alternatifli sunum yaptı. 20-30 milyon euroluk oyuncular istemedi. Herhalde ekonomik durumu böyle olan bir takımla hiç hoca çalışmadı, o da alışıyor. Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız."

KIM MIN-JAE TRANSFERİ

"Kim Min-Jae gelirken önce Fransa'ya, sonra ise Premier Lig'e gitmek istedi. Kim Min Jae için tam 11 gün çıkış maddesi hakkında müzakere ettik. Türkiye'yi sevecek, Fenerbahçe'den etkilenmemek mümkün değil... Jorge Jesus'u sevecek diye düşündük. Hocanın her oyuncunun değerini arttırdığını anlattık. İki haftada bu hocadan öğrendiğimi başka bir yerde öğrenmedim, anlıyorum' dedi. Maaşını son derece hatırı sayılır şekilde arttırmayı kabul ettik. Gitti, geldi ama kafasındaki planı uyguladı. Özel bir oyuncu, özel karakter. Hocanın planlarını bozdu. Stoperlerden ikisi hocamızın talebi doğrultusunda oldu. İnşallah burada da başarılı olurlar."

MESUT ÖZİL'İN TAKIMDAN AYRILMASI

"Mesut Özil ile yolları ayırdık. İstenmeyen bir durumdu bu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya, bazen hesapladıklarınız olmuyor. Vitor Pereira döneminde oynadı, oynamadı. İsmail Hoca döneminde sıkıntılar yaşadık. Ancak istediğimiz olmadı. Dünya tarihinde Türk olup, bu kadar büyük başarı yaşamış, Türk kimliğini en iyi şekilde yansıtmış, Fenerbahçeli bir isim. Hiçbir hocaya 'Şunu oynatacaksın' diyemeyiz. Oturduk ve konuştuk. Başakşehir yolunu tuttu. İnşallah kariyerini istediği gibi sonlandırır. Kendisine Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Bazı kanallarda hocalarla problemi yok, Ali Koç ile şahsi problemi var' sözlerine karşıyım. Ayrıca 'Mesut varsa, oynar' buna da karşıyım. Çalışan ve hocaların istediklerini yapanlar oynuyor. Mesut'u geçmişi için değil, bizi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı."

"Luiz Gustavo örnek bir oyuncu. İlk iki sene çok iyiydi. Keşke o bizdeyken şampiyonluk yaşasaydık. Gelirken şampiyonluk yaşamayı çok istiyordu. Son sene maaşı yüksekti, ilk iki sene maaşı çok düşüktü. FFP'den dolayı ilk iki sene düşük maaş verdik. Çok ufak bir maliyetle ayrıldı."

"Genç taraftarlarımız, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Şu an hocayı bile tartışmayı başladılar. Kaos gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler kendini sorgulamalı."

"İNSANLARIN AĞZINI MI KAPATACAKTIK?"

"Sürekli bizimle ilgili karalamalar var. Bir oyuncu istiyoruz ve ya gönderiyoruz, birçok şey yazılıyor. Hile yapıyormuşuz gibi birçok şey. Sürekli rakip takım maydanoz oluyor. Sosyal medyada örgütlü saldırılar düzenliyorlar. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var... Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor."

"Tekrarını izlediğimde bariz net golümüz verilmedi. Üstüne penaltı kaçırdık. Ben dahil tribündeki kimse eleneceğimizi beklemiyordu. İyi oynadık ama keşke kötü oynasaydık ve biz tur atlasaydık."

"Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Neyse çocuk da hareketlidir, olabilir. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bize yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı."

"LUCESCU PROTESTO ETMEDİ"

"Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil."

Can Gebetaş: "Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı ve Lucescu, uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı."

Ali Koç: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Herkesin kafasını kuma gömdüğü konularda bile susmamıştır. Bizi savaş sempatizanı olarak göstermeye, siyasi duruşa dem vurmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Öfkeliyim, kimse Rusya'ya ses çıkarmamışken, ilk tepkiyi biz verdik. Bizi Shakhtar'a sorun. Yardım maçı yaptık. 15 günlük masraflarını biz karşıladık.”

"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI"

"Dış İşleri Basın Sözcüsü ve Büyükelçi'yi kınıyorum. Avrupa medyası dolmuşa gelmiş. Siz biliyor musunuz Ukrayna'da maçlarda ne garip tezahüratlar, ne garip simgeler ve ne garip paçavra pankartlar açıldığını biliyor musunuz? Geçmiş maçlardan bahsediyorum. Oradaki ırkçılık, açılan pankartlar, burada olanla mukayese bile edilemez. Turu geçelim, belki tekrar bir Ukrayna takımıyla oynayabiliriz."

"UEFA çifte standart uygulamamalı. Spor ve siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için kullanılmıştır. Spor siyasetin üstündedir ve barış için kullanılır. Ayrıca UEFA mı karar verecek tribünlerdeki tezahüratlara? Tezahürattaki kişiye küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?"

"Milli takımımız, şehitlerimiz için siyah kol bandı takmak istedi. Aynı UEFA, İtalya'ya izin verdi. Kim, neye karar veriyor? Başakşehir maçında asker selamı vardı, üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonucunda iş para cezasıyla kapatıldı. Paulo Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu ama ceza verildi. UEFA kendini siyasete sokmasın! 1995'te Müslüman erkekler katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? Avrupa'da dünya savaşından sonra en büyük katliam olarak tarihe geçti."

REZERV LİG AÇIKLAMASI

"UEFA'dan ne gelecek bilmiyorum. Bu kadar hızlı adım atması, medyadaki haberlerdendir. Çok iyi bir savunma hazırladık. Yaşananların hepsi kayıtlı ve sabit. 120 dakika bir şey olmadı. Neden olduğu ortada. 20 saniye, bunu alıp Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye mal etmek, kesinlikle kabul edilemez."

"Yeni sezona hazır olun! Mutlu olacaksınız! Dört senedir hiç iddialı olmadım ama bu sene hissettiklerimi hiçbir sene hissetmedim. İnanın, destekleyin. En küçük tökezlemede üstümüze gelenlere izin vermeyin. Sezon sonu hesabını sorarsınız."

"TFF kısa sürede güzel işler yapmaya çalışıyor. Rezerv Lig konusu çok önemli. U19 değişti, düşme ve çıkma olacak. İyi bir format. Ancak diğer takımlar ligi Rezerv Lig'e hazır değiliz."