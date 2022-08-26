Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.
Trabzonspor ise H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:
A
Arsenal
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
Zürich
B
Dinamo Kiev
Rennes
FENERBAHÇE
AEK Larnaca
C
Roma
Ludogorets
Real Betis
Helsinki
D
Braga
Malmö
Union Berlin
Saint-Gilloise
E
Manchester United
Sociedad
Sheriff
Omonoia
F
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G
Olympiakos
Qarabağ
Freiburg
Nantes
H
Kızılyıldız
Monaco
Ferençvaroş
TRABZONSPOR
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