Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:31

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.

Trabzonspor ise H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

A

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo/Glimt

Zürich

B

Dinamo Kiev

Rennes

FENERBAHÇE

AEK Larnaca

C

Roma

Ludogorets

Real Betis

Helsinki

D

Braga

Malmö

Union Berlin

Saint-Gilloise

E

Manchester United

Sociedad

Sheriff

Omonoia

F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

G

Olympiakos

Qarabağ

Freiburg

Nantes

H

Kızılyıldız

Monaco

Ferençvaroş

TRABZONSPOR