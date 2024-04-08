Fenerbahçeli futbolcudan Mauro Icardi paylaşımı!
Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın 2. dakikasında sahadan çekilmiş ve mücadele tatil edilmişti. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Efekan Karayazı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekilmişti. Tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
ICARDI DETAYI
Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.
İşte o paylaşım:
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