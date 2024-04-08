Fenerbahçeli futbolcudan Mauro Icardi paylaşımı!

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın 2. dakikasında sahadan çekilmiş ve mücadele tatil edilmişti. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Efekan Karayazı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:05
Fenerbahçeli futbolcudan Mauro Icardi paylaşımı!
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Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekilmişti. Tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

ICARDI DETAYI

Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım:


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