Fenerbahçeli futbolcudan Mauro Icardi paylaşımı!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:05

Güncelleme: 08.04.2024 - 20:11

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekilmişti. Tatil edilen karşılaşmanın yankıları sürerken sarı-lacivertlilerde maçın ilk 11'inde yer alan futbolcularda Efekan Karayazı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

ICARDI DETAYI

Efekan Karayazı, karşılaşma içerisinde Mauro Icardi ile olan bir karesini sosyal medya hesabından sarı-lacivert kalp emojileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım: