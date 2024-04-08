Deplasman yasağı almıştı: UEFA'dan Fenerbahçe için yeni karar!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:04

Güncelleme: 08.04.2024 - 18:12

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

UEFA daha önce verdiği 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme yasağını 1 maça düşürdü. Ceza için 2 yıl erteleme kararı alındı. Fenerbahçe yeni bir ceza almazsa Olympiakos deplasmanı sonrasında deplasmanda seyircisine kavuşacak.