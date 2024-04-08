Deplasman yasağı almıştı: UEFA'dan Fenerbahçe için yeni karar!
UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.
UEFA daha önce verdiği 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme yasağını 1 maça düşürdü. Ceza için 2 yıl erteleme kararı alındı. Fenerbahçe yeni bir ceza almazsa Olympiakos deplasmanı sonrasında deplasmanda seyircisine kavuşacak.
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