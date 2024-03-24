Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk mesajı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:37

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:37

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde forma giyen Yağmur Uraz ve Göknur Güleryüz, 2-1 kazanılan Galatasaray Petrol Ofisi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan sarı-lacivertlilerin forveti Yağmur Uraz, "Tek hedefimiz galibiyetti. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama çok geçmeden erken bir reaksiyon gösterip golü bulduk. Arkadaşlarımıza 'Maçın son dakikasına kadar pes etmeyeceğiz' dedik. Sabaha kadar oynasak da bizim kazanacağımız bir maçtı bu. Bunu da rakibimize futbolumuzla ve vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" şeklinde görüş belirtti.

Uzun zamandır gol atamadığını dile getiren Uraz, "Bugün 1 asistle takımıma katkı yaptığım için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra gollerime devam edeceğim" dedi.

Bu hafta tamamen Galatasaray'a odaklandıklarını belirten Uraz, "Artık önümüzde Beşiktaş maçı var. Ona da hem saha içi hem de saha dışı hazırlanıp, kazanmamız lazım. İyi bir takımız ve bunu da maçta göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"UMARIM ŞAMPİYON BİZ OLURUZ"

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan kaleci Göknur Güleryüz ise "Şanssız puanlar kaybetmiştik ama hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Bu bir takım oyunu ve bizim bu oyunu sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Umarım şampiyon biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Maç maç gittiklerini belirten Güleryüz, "Her maç bizim için final oldu. İnanıyorum ki bu maçta olduğu gibi Beşiktaş maçını da kazanacağız" diye konuştu.