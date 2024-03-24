Derbide kazanan Fenerbahçe: 5 maçlık seri sona erdi!

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Ece Türkoğlu ve Zenatha Coleman kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:03
Derbide kazanan Fenerbahçe: 5 maçlık seri sona erdi!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı. Konuk ekip Galatasaray, maçın 4. dakikasında Arzu Karabulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 9. dakikada Ece Türkoğlu ile karşılık verdi. Sarı-lacivertli takım 70. Zenatha Coleman ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazandı.

5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Son maçta Beylerbeyi'ne 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle moral buldu. Galatasaray ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım puanını 57'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hakkarigücü ile sahasında oynayacak. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Ligde puan durumu şu şekilde:

1. (59) Galatasaray

2. (57) Fenerbahçe

3. (54) Fomget Gençlik

4. (50) Pendik Çamlıkspor


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