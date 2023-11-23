Fenerbahçeli genç futbolcu Türk milli takımını seçti!
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin kalecisi Göknur Güleryüz'ün milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı açıklandı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Göknur Güleryüz
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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