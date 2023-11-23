Fenerbahçeli genç futbolcu Türk milli takımını seçti!

Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin kalecisi Göknur Güleryüz'ün milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:14
Fenerbahçeli genç futbolcu Türk milli takımını seçti!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Göknur Güleryüz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


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