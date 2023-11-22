Milli ara sarı-lacivertlilere iyi geldi... İşte Fenerbahçeli yıldızların dönüş tarihi!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:07

Fenerbahçe’de teknik heyet, milli aranın ardından yoğun maç takvimine konsantre oldu. Sakat futbolculardan gelen haberler ise İsmail Kartal ve ekibini memnun etti.

Tedavileri biten Joshua King, Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, 26 Kasım’da Kadıköy’de oynanacak Karagümrük maçında forma giyebilecek seviyeye geldi. Bosna Hersek Milli Takımı’na gitmeyen Edin Dzeko, İstanbul’da kalıp hem dinlendi hem de tüm idmanlara katıldı.

HEDEF SİVASSPOR MAÇI

Sağlık heyeti, Fred ile Djiku’nun bu haftaya yetişmesi adına yoğun mesai harcıyor. Ayak bileğinden ameliyat edilen Serdar Aziz’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor. Sakatlığını atlatan ve A Milli Takım kampının ardından Samandıra’ya dönen Cengiz Ünder çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hamstring grubunda tendon kopması yaşayan ve Almanya’da operasyon geçiren Rodrigo Becao’nun ise ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe’de Becao dışındaki tüm futbolcuların en geç 4 Aralık’taki Sivasspor maçına yetişmesi planlanıyor.