Milli ara sarı-lacivertlilere iyi geldi... İşte Fenerbahçeli yıldızların dönüş tarihi!
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de milli aranın ardından sakat oyuncuların kademeli bir şekilde takıma döneceği aktarıldı.
Fenerbahçe’de teknik heyet, milli aranın ardından yoğun maç takvimine konsantre oldu. Sakat futbolculardan gelen haberler ise İsmail Kartal ve ekibini memnun etti.
Tedavileri biten Joshua King, Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, 26 Kasım’da Kadıköy’de oynanacak Karagümrük maçında forma giyebilecek seviyeye geldi. Bosna Hersek Milli Takımı’na gitmeyen Edin Dzeko, İstanbul’da kalıp hem dinlendi hem de tüm idmanlara katıldı.
HEDEF SİVASSPOR MAÇI
Sağlık heyeti, Fred ile Djiku’nun bu haftaya yetişmesi adına yoğun mesai harcıyor. Ayak bileğinden ameliyat edilen Serdar Aziz’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor. Sakatlığını atlatan ve A Milli Takım kampının ardından Samandıra’ya dönen Cengiz Ünder çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan hamstring grubunda tendon kopması yaşayan ve Almanya’da operasyon geçiren Rodrigo Becao’nun ise ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe’de Becao dışındaki tüm futbolcuların en geç 4 Aralık’taki Sivasspor maçına yetişmesi planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?