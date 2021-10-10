Fenerbahçeli İrfan Can'ın kaçıncı haftada oynayacağı belli oldu

10 Ekim 2021 Pazar, 10:49

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand hızla iyileşiyor. Ancak İrfan'ın hafta sonu oynanacak Trabzon maçına yetişmesi zor.

İrfan Can kahveci, ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşısında 90 dakika forma giymiş, Mesut Özi'in attığı golün de asistini yapmıştı. Uyluk sakatlığı yeniden nükseden İrfan, Antalya ve Altay maçlarında forma giyememiş, Helsinki maçının 55. dakikasında uyluk sakatlığı yeniden nüksedince, ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı.

İrfan Can Kahveci çok özlediği formasına kavuşma süresini kısaltmak için Vitor Pereira'nın verdiği 3 günlük izinde bile tesislere gelerek tek başına çalışıyor. İrfan'ın Trabzon maçına yetişeme ihtimalinin zor görünse de bu isteği ve hırsıyla Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor.