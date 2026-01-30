Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 01:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Oyun yakışmadı'

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-1 berabere biten FCSB maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.

Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İsmail'in sözleri şu şekilde:

"Play-off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz."

"İYİ BİR FENERBAHÇE İZLETMEMİZ LAZIM"

"Göztepe maçında ağrım olmuştu. Riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum." 

"Çok iyi, iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #ismail yüksek

