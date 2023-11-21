Fenerbahçeli isme rakip oldu: Arda Güler, 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:49

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler Dünya Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer) 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

Arda Güler daha önce takım arkadaşı Jude Bellingham'ın kazandığı 'Altın Çocuk' ödülüne aday gösterilmişti.

FENERBAHÇELİ STOPER ARDA GÜLER'E RAKİP

Fenerbahçe'nin Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiralık olarak gönderdiği Omar Fayed'de 27 kişilik listede yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin 500 bin Euro'ya kadrosuna kattığı ve kiralık olarak Sırbistan'a gönderdiği Mısırlı stoper FK Novi Pazar formasıyla 1 maça çıkabilmişti.

Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayı olan oyuncular şu şekilde;

Saud Abdulhamid

Firas Al-Buraikan

Thiago Almada

Tomasso Baldanzi

Alejandro Balde

Jude Bellingham

Victor Boniface

Moises Caicedo

Eduardo Camavinga

Cesare Casadei

Ousmane Diomande

Jeremy Doku

Omar Fayed

Evan Ferguson

Enzo Fernandez

Gavi

Arda Güler

Josko Gvardiol

Rasmus Höjlund

Jamal Musiala

Pedri

Antonio Silva

Xavi Simons

Mathys Tel

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Warren Zaire-Emery