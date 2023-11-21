Fenerbahçeli isme rakip oldu: Arda Güler, 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Fenerbahçe'nin kiralık olarak Novi Pazar'a gönderdiği Omar Fayed de yer aldı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler Dünya Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer) 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.
Arda Güler daha önce takım arkadaşı Jude Bellingham'ın kazandığı 'Altın Çocuk' ödülüne aday gösterilmişti.
FENERBAHÇELİ STOPER ARDA GÜLER'E RAKİP
Fenerbahçe'nin Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiralık olarak gönderdiği Omar Fayed'de 27 kişilik listede yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin 500 bin Euro'ya kadrosuna kattığı ve kiralık olarak Sırbistan'a gönderdiği Mısırlı stoper FK Novi Pazar formasıyla 1 maça çıkabilmişti.
Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayı olan oyuncular şu şekilde;
Saud Abdulhamid
Firas Al-Buraikan
Thiago Almada
Tomasso Baldanzi
Alejandro Balde
Jude Bellingham
Victor Boniface
Moises Caicedo
Eduardo Camavinga
Cesare Casadei
Ousmane Diomande
Jeremy Doku
Omar Fayed
Evan Ferguson
Enzo Fernandez
Gavi
Arda Güler
Josko Gvardiol
Rasmus Höjlund
Jamal Musiala
Pedri
Antonio Silva
Xavi Simons
Mathys Tel
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Warren Zaire-Emery
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