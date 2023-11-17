Arda Güler finale kalmıştı: Golden Boy 2023 ödülünü kazanan belli oldu

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:29
Arda Güler finale kalmıştı: Golden Boy 2023 ödülünü kazanan belli oldu
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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2023 Golden Boy Ödülü'nün sahibi belli oldu. 

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu. 

İngiliz futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Ödüle Arda Güler de aday olurken, finale kalarak son 25 ismin arasında yer almıştı.


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