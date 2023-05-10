Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan 3 talip!
Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler olduğu iddia edildi. Serie A ekipleri Genoa, Bologna ve Udinese'nin Pedro'yla ilgilendiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile beklentileri karşılayamayan Joao Pedro için İtalyan kulüpleri sıraya girdi.
İtalyan basınından Calciomercatoweb'in haberine göre; Joao Pedro, Serie A ekipleri Genoa, Bologna ve Udinese'nin transfer listesinde bulunuyor.
Haberde, Brezilya asıllı İtalyan golcünün Türkiye'de iyi bir sezon geçirmediği vurgulanırken 3 Serie A kulübünün Pedro için Fenerbahçe'ye ciddi tekliflerde bulunabileceği kaydedildi.
PAZARLIK PEŞİNDELER
31 yaşındaki futbolcunun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı söylenirken Genoa, Bologna ve Udinese'nin Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İtalyan ekiplerinin, piyasa değeri 6-7 milyon euro civarında gözüken Joao Pedro'yu pazarlıkla daha düşük bir rakama transfer etmeyi planladığı da ifade edildi.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joao Pedro, bu sezon 26 resmi maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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