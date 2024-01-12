Fenerbahçeli Leonardo Bonucci'den ilk mesaj: 'Ben bu savaşa hazırım'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İtalyan savunmacı, "Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:51
Fenerbahçeli Leonardo Bonucci'den ilk mesaj: 'Ben bu savaşa hazırım'
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Fenerbahçe'nin Union Berlin'den transfer ettiği yıldız savunmacı Leonardo Bonucci, imzanın ardından ilk kez konuştu. 

FB TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım'' dedi. 

"OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Bonucci, ''Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz" sözlerini sarf etti.


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