Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in Partizan maçında sakatlandığını açıkladı.
Player Alanı
Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Başarılı oyuncunun parkelerden 3 hafta uzak kalması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğada bulunuyor kandaki zehri temizliyor
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- Çok konuşulacak 'Yavaş' iddiası
- Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi: 'Cin gibi adam...'
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur, son halini paylaştı