Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:54

Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Başarılı oyuncunun parkelerden 3 hafta uzak kalması bekleniyor.