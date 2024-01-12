Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in Partizan maçında sakatlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:54
Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
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Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma  katılmasını temenni ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı. 

Başarılı oyuncunun parkelerden 3 hafta uzak kalması bekleniyor.


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