Fenerbahçeli Lincoln Henrique ameliyat oldu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 20:59

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 20:59

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.