Fenerbahçeli Lincoln Henrique ameliyat oldu

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 20:59
Fenerbahçeli Lincoln Henrique ameliyat oldu
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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


fenerbahçe Lincoln Henrique ameliyat

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