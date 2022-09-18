Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eşi Türkçe dersleri alıyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Türkçe dersleri almaya başladı.
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Santa Clara'dan transfer ettiği Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Türkçe dersi almaya başladı.
Sabah'ın haberine göre çift, çocukları ile birlikte tuttukları özel hocadan günde 2 saat Türkçe öğreniyor. Lincoln'ün 2017'de Rizespor'da oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Adriana Müller, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayan Lincoln şu ana kadar 2 gol, 4 asist üretti.
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