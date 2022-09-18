İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Tuzlaspor 1-1 Pendikspor
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Pendikspor arasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Tuzla 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Tuzlaspor'un golü 45+3'te Gökhan Akkan'dan, konuk Pendikspor'un golü ise 49'da Adrien Regattin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 8 puana, Pendikspor ise 9 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşırken, Pendikspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
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