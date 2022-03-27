Fenerbahçeli Nejat İşler'den 'Burak Elmas' tepkisi: Buna demokrasi denmez

27 Mart 2022 Pazar, 16:45

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Galatasaray 30 günlük bir süreç sonucunda seçime gidecek.

"DEMOKRASİ DEĞİL, KAOS DENİR"

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Nejat İşler, Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra olmaması hakkında yorum yaptı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Nejat İşler, "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın" dedi.