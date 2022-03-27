Fenerbahçeli Nejat İşler'den 'Burak Elmas' tepkisi: Buna demokrasi denmez
Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Nejat İşler, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın idari açıdan ibra olmaması ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşler yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır, sapla samanı karıştırmayın" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Galatasaray 30 günlük bir süreç sonucunda seçime gidecek.
"DEMOKRASİ DEĞİL, KAOS DENİR"
Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Nejat İşler, Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra olmaması hakkında yorum yaptı.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Nejat İşler, "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın" dedi.
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